Piemonte semplifica le procedure per le sanzioni amministrative

Il Piemonte semplifica le procedure per le sanzioni amministrative regionali. Il via libera è arrivato oggi dal Consiglio regionale, che ha approvato a maggioranza il provvedimento. "Il disegno di legge - ha spiegato l'assessore Maurizio Marrone - dota la Regione di strumenti agili ed efficaci di gestione delle competenze sanzionatorie, e al contempo fissa regole di garanzia chiare per i destinatari dei provvedimenti. La ratio dell'intervento riformatore si ispira ai principi garantistici tipici dell'ordinamento penale. Ma anche a quelli che ormai caratterizzano la più recente legislazione amministrativa, vale a dire semplificazione e certezza del diritto, digitalizzazione dei rapporti fra pubblica amministrazione e privati, cooperazione applicativa informatica fra i soggetti pubblici, trasparenza, imparzialità, risoluzione dei conflitti di interesse".