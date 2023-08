Stop al traffico pesante sulla collina di Torino dal 2 agosto

Da domani, 2 agosto, sulle strade provinciali della collina del Torinese sarà interdetto il traffico ai mezzi pesanti di grandi dimensioni. Con questo provvedimento la Città metropolitana di Torino verrà incontro alle richieste dei sindaci delle zone omogenee Chierese-Carmagnolese e Chivassese per migliorare la sicurezza sulle strade dei loro territori. Aumentare la sicurezza sulle strade provinciali che attraversano la collina torinese ed evitare che vengano interessate dal traffico pesante infatti è uno degli obiettivi che il vicesindaco metropolitano, Jacopo Suppo, e i sindaci delle zone omogenee Chierese-Carmagnolese e Chivassese si sono dati la scorsa primavera durante la costituzione di un tavolo tecnico per affrontare il problema. L'esigenza, come viene spiegato in una nota, viene dal fatto che molte provinciali sono inadeguate a sopportare il transito dei tir, perché presentano sezioni stradali notevolmente ristrette, con curve e tornanti a raggio ridotto. I mezzi pesanti, creano quindi problemi di sicurezza dei pedoni, con l'impossibilità di incrociarsi nei centri abitati. Il divieto riguarda i veicoli aventi lunghezza superiore a 8 metri e massa superiore a 7,50 tonnellate, esclusi residenti, trasporto pubblico e mezzi di soccorso. Il provvedimento riguarda le strade provinciali nei territori di Montaldo Torinese, Andezeno, Marentino, Gassino Torinese, Sciolze, Rivalba, Pavarolo, Casalborgone e Castiglione Torinese.