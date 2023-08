A Torino a ottobre la conferenza annuale della logistica

Avrà luogo a Torino, il 19 ottobre, presso l'Iveco Industrial Village, la IX Conferenza Annuale Cscmp Italy Roundtable Supply Chain Edge Italy 2023, principale appuntamento dell'anno per tutti i professionisti e gli operatori italiani di logistica, supply chain management, procurement, magazzini e trasporti. "Il cosiddetto nuovo normale - commenta Igino Colella, presidente Cscmp Italy Roundtable - è decisamente improntato al Vuca (Volatility, Uncertainity. Complexity, Ambiguity) e non si vedono all'orizzonte segni di stabilizzazione. Per la Supply Chain le sfide sono crescenti e le necessità di investimenti adeguati si scontrano con un clima economico in cui prevale il pessimismo. Anche l'imperativo della sostenibilità appare ambiguo, essendo condizionato da istanze ambientali e sociali non convergenti tra loro". Cscmp Italy Roundtable invita quindi la propria comunità professionale di riferimento a riflettere e a discutere su ciò che è successo, su cosa è stato fatto e su cosa si prevede di fare e su quali modelli, metodi e strumenti scegliere. Come di consueto, la Conferenza, alla quale parteciperanno oltre quaranta relatori da tutto il mondo, sarà articolata in sessioni parallele per le varie aree: Supply Chain Management (Digitalizzazione e Sostenibilità), Trasporti & Consegne, Risk Management & Sicurezza, Blockchain, Magazzino, Pianificazione, Acquisti, Supply Chain Finance, Risorse Umane.