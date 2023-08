Lo Russo, Torino nel 2024 rilancia la grande cultura museale

"Torino è una città che ha dato davvero tantissimo alla storia delle scienze naturali, penso alle tante fondazioni mineralogiche, alle attività di ricerca dell'Università, al lavoro di Quintino Sella. Stiamo lavorando in sinergia con la Regione sui grandi progetti di infrastrutturazione culturale. Una città che punta ad essere culturale e turistica investe sugli eventi e sulle mostre temporanee che hanno certamente una loro attrattività, ma anche e soprattutto su interventi strutturali che durino nel tempo, come i musei, che sono patrimonio di tutti". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo oggi durante un sopralluogo nel cantiere del Museo regionale di Scienze Naturali, chiuso da dieci anni e che riaprirà a dicembre. "La riapertura di questo museo - ha aggiunto - darà il via ad un 2024 di straordinaria grandezza per la cultura torinese: avremo il bicentenario del Museo Egizio, una altra importante collezione che, come questa, attrae gli appassionati ma abbraccia anche un pubblico più generalista, grazie alla sua capacità di arricchimento culturale e divulgazione. Vorrei infine ringraziare il Ministro Sangiuliano che recentemente ha promosso in prima fascia i Musei Reali di Torino, cosa che presuppone un investimento più ampio da parte del Ministero della Cultura, con cui puntiamo ad arricchire ulteriormente la grande offerta museale e culturale, e quindi anche turistica, della nostra città".