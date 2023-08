Pnrr: Rossi (Pd), preoccupano i tagli del governo

Il consigliere regionale Domenico Rossi, segretario del Pd del Piemonte, esprime "preoccupazione per i tagli del governo sul Pnrr", tema sul quale ha interpellato oggi in Aula l'assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi. "Nel giorno della relazione del ministro Fitto in Parlamento - spiega Rossi - ho voluto interrogare l'assessore sulle conseguenze in Piemonte della revisione del Pnrr da parte del governo, per quanto riguarda la sanità. La domanda era semplice: quante case di comunità e ospedali di comunità in meno? Icardi ci dice che 'ad oggi' non ci sono elementi per valutare le conseguenze piemontesi. Significa che è solo una questione di tempo, purtroppo". "La scelta della destra a Roma - rimarca - avrà per forza delle conseguenze in Piemonte, e questo si tradurrà in occasioni sprecate per la nostra Regione, non solo dal punto di vista sanitario. Verificheremo con attenzione tutti i prossimi passaggi nella speranza che l'incapacità del governo di attuare quanto previsto dal Pnrr non ricada sui piemontesi".