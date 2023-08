Consiglio approva Rendiconto della Regione Piemonte

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022 della Regione, documento che la scorsa settimana aveva ottenuto la parifica da parte della Corte dei Conti. Al termine della seduta, presieduta da Stefano Allasia, l'assessore al Bilancio Andrea Tronzano ha espresso soddisfazione per il voto positivo dell'Aula: "il debito diminuisce - ha affermato - con l'orgoglio di non aver aumentato le tasse". Alessandra Biletta, relatrice di maggioranza, ha sottolineato la continua riduzione del debito della Regione, "circa 1,9 miliardi in meno - ha sottolineato - rispetto a quattro anni fa e oltre 500 milioni in meno solo nell'ultimo anno". Sul fronte delle opposizioni, Silvio Magliano (Moderati) ha ricordato "che la Corte dei Conti nel giudizio di parifica, ha posto l'accento sull'eccessivo utilizzo dei gettonisti in Sanità". Raffaele Gallo (Pd) e Sean Sacco (M5s) hanno rilevato come la Corte abbia sottolineato "la necessità di azioni per migliorare l'incasso dei crediti". Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2022 è definito nel rendiconto in 15 miliardi e 206.614.796 di euro, di cui 2 miliardi e 834.730.470,95 ancora da riscuotere. Il totale delle spese impegnate è definito in 14 miliardi e 957.429.640,57 euro, di cui 11.985.105.343,11 pagati e 2.972.324.297,46 da pagare.