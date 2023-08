Il nuovo ospedale di Alessandria sorgerà nell'area Garimberti

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato a larga maggioranza l'area Galimberti quale localizzazione per il futuro nuovo ospedale di Alessandria. "Dalla comparazione delle aree indicate dal Comune di Alessandria - ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi - emerge nettamente la preferenza per il sito Galimberti, con interventi di adeguamento assolutamente compatibili con il costo complessivo dell'opera. La definizione del sito permetterà di mettere a bando il progetto dell'ospedale". "Purtroppo - ha osservato il Pd Domenico Ravetti - si sono persi tanti anni in una sterile politica, fra profonda confusione e ansia di fare annunci, a partire da quello della collocazione del presidio nella zona aeroporto, nonostante tutte le criticità che quell'area presentava. Dopo tutto questo tempo i 300 milioni stanziati all'inizio non bastano più, i costi lieviteranno del 30-35%. Abbiamo provato a correggere le storture e a sottolineare i punti critici, ma siamo rimasti inascoltati. Per senso di responsabilità abbiamo però votato a favore della delibera, per fare almeno adesso un passo nella direzione giusta, consapevoli che il cammino è ancora lungo". "L'area scelta - ha rimarcato il leghista Daniele Poggio - offre tempi e costi di messa in sicurezza idrogeologica compatibili con le scadenze imposte dall'Inail per il finanziamento. Inoltre è vicina all'ospedale pediatrico e si trova in una posizione baricentrica per favorire l'indotto economico e commerciale del territorio. Ora tutte le energie vanno convogliate a ottimizzare e rendere rapido il percorso di realizzazione dell'ospedale".