EDILIZIA SANITARIA

Sprint sull'ospedale di Torino. Pronta la gara per il progetto

Bruciati i tempi per il bando, predisposto in meno di tre mesi. Sorgerà alla Pellerina, avrà 511 posti letto e costerà 345 milioni, in parte finanziati dall'Inail. Bassi consumi energetici grazie a vari sistemi di autoproduzione, dai pannelli fotovoltaici alla geotermia

Edilizia sanitaria lumaca, tempi lunghi per i nuovi ospedali, intoppi a iosa. La storia che segna la nascita di nuovi nosocomi in Piemonte è costellata da queste criticità. Ma c’è anche un’eccezione, che dimostra come sia possibile ridurli quei tempi. Arriva dall’Asl Città di Torino. L’azienda sanitaria diretta da Carlo Picco, ha infatti pronta la delibera per affidare la progettazione del nuovo ospedale che “sostituirà” il Maria Vittoria e l’Amedeo di Savoia. Tre mesi sono bastati per fare ciò che in altri casi non si è ancora riusciti a fare in anni, ovvero il primo ma fondamentale passo verso la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero che sarà costruito dall’Inail. E l’istituto per procedere ha bisogno proprio del progetto che sarà affidato al termine della procedura di gara.

Il valore stimato per la struttura, che avrà 511 posti letto e sarà un ospedale strategico a servizio di Torino e del Piemonte, è di 345 milioni di euro coperti, appunto attraverso i fondi Inail. Di questi 185 milioni sono già deliberati e la quota restante sarà ricavata attraverso la rimodulazione degli stanziamenti previsti per il Piemonte, in particolare 170 milioni resi disponibili grazie alla scelta della Regione di usare l’ex art. 20, per gli interventi sui due ospedali del Vco e per la realizzazione di 4 case di comunità.

La cifra tiene già conto, per evitare intoppi come nel caso della Città della Salute di Novara (dove la gara andò deserta) dei rincari dovuti a materie prime ed energia e degli interventi di mitigazione ambientale, oltre al valore di realizzazione di cento posti letto in più rispetto ai meno di 400 previsti nel progetto iniziale prima dello studio complessivo sul dimensionamento del fabbisogno sanitario della città di Torino.

“Il piano per l’edilizia sanitaria di Torino e del Piemonte continua a prendere forma in modo concreto e nel rispetto dei tempi stabiliti”, sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi, anche se a fronte di questo caso in cui i tempi sono stati effettivamente rapidi, non altrettanto si può dire per gli altri futuri ospedali. L’ipotesi di progetto per l’ospedale, che verrà realizzato nell’area nei pressi del parco della Pellerina, prevede un impianto di tipo orizzontale con tre corpi trasversali separati da ampi spazi verdi con vetrate e gallerie di collegamento. La proposta che va a gara, come sottolinea Picco “pone la massima attenzione ai temi ambientali: il nuovo edificio dovrà avere bassi consumi energetici anche grazie a vari sistemi di autoproduzione, dai pannelli fotovoltaici alla geotermia. Saranno, inltre, previsti luoghi di socializzazione a disposizione dei pazienti e dei propri cari e del personale sanitario, ma anche della cittadinanza”.

Nel piano particolare attenzione è posta alla informatizzazione e alla automazione del sistema sanitario, sia in termini terapeutici che di gestione. Così come sono approfondite le tematiche legate alla compatibilità idraulica dell’area, definiti gli accessi pedonali e viabili, oltre alla dotazione di parcheggi.