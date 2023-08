Città della salute, la stanza d'ascolto al Sant'Anna si farà

"In relazione a notizie che si sono diffuse nelle ultime ore a proposito del fatto che la stanza d'ascolto per le donne in gravidanza all'ospedale Sant'Anna non verrà più istituita, la direzione generale della Città della salute di Torino smentisce quanto riportato". Lo si legge in una nota, a proposito del servizio che verrà offerto alle donne in gravidanza e a chi intende abortire, in convenzione con la Federazione Movimento per la vita. "Viene confermata in toto - prosegue il comunicato - la convenzione firmata venerdì scorso. A partire dal mese di settembre sarà pronta una stanza di ascolto per le donne in gravidanza. Stanza che non sarà di intralcio al percorso sanitario che da sempre contraddistingue l'ospedale Sant'Anna. Tutto ciò nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 194 /1978".