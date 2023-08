No Tav, indagini su scontri di domenica con immagini dei droni

Sono al vaglio in questi giorni, da parte della Digos della polizia - coordinata dal gruppo Antiterrorismo della procura di Torino - i filmati registrati dai droni durante la manifestazione no Tav di domenica scorsa. Gli scontri e i lanci di pietre e bombe carta da parte degli antagonisti sono stati interamente ripresi dai velivoli manovrati dalla Digos. E' una delle prime volte in cui un'indagine di questo tipo si basa in gran parte sull'analisi delle immagini riprese durante i voli dei droni, che in questo caso hanno ripreso in maniera nitida - e a distanza ravvicinata - ogni dettaglio delle fasi di azione e tutti i particolari utili agli inquirenti per risalire ai futuri indagati. Ieri un gruppo di pm del pool Antiterrorismo, insieme ad alcuni agenti, ha effettuato un sopralluogo, durato alcune ore, nei luoghi dove si sono svolti i fatti, verso i cantieri di San Didero e Chiomonte, in val di Susa. Il corteo, domenica, era partito poco prima delle 13 con migliaia di partecipanti. Si era poi diviso verso i due cantieri, dove erano partiti gli attacchi da parte di una cinquantina di persone a volto coperto.