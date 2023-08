Infermiere assolto a Torino, "mi hanno tolto tre anni di vita"

"Mi farebbe piacere che qualcuno mi restituisse ciò che mi è stato tolto in questi ultimi tre anni. Sono stato accusato ingiustamente, condannato e isolato per tutto questo tempo. Mi sono rivisto in una figura del passato, quella di Enzo Tortora". Lo dichiara Francesco Ceravolo, difeso dall'avvocato Marco Marchio, dopo avere appreso di essere stato assolto dalla corte d'appello dalle accuse mosse dalla procura di Torino riguardo a una presunta turbativa d'asta. Ceravolo era stato condannato in primo grado, insieme ad altri tre imputati. Nei giorni scorsi sono state depositate le motivazioni della sentenza d'appello in cui i giudici spiegano perché Ceravolo è innocente. "E' stato un periodo molto duro - prosegue l'infermiere, che coordina le sale operatorie del Maria Vittoria - io non ho mai favorito alcuna casa farmaceutica per i camici, ed è quello che finalmente è emerso. Ma intanto questi ultimi tre anni sono stati terribili. Intorno a me, in ospedale, c'è stato un silenzio assordante da parte dei vertici, oltre che un procedimento disciplinare in sospeso che ora si chiuderà". "Inoltre - aggiunge l'infermiere - ci ho rimesso economicamente: oltre alle spese legali, mi sono pagato la psicoterapia perché tra blitz all'alba, obblighi di firma, e momenti molto duri, è come se avessi subito un trauma". "Avrei preferito - conclude - essere processato per un errore medico, piuttosto che giudicato riguardo alla mia onestà, dopo 23 anni di servizio trascorsi in Asl senza alcuna macchia. Leggere il mio nome sui giornali è stato umiliante. Eppure ho continuato a prestare servizio per tutto il tempo, nonostante la situazione pessima".