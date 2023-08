POLITICA & SANITÀ

Pnrr, addio a 30 Case della Salute.

Per gli ospedali si bussa ai privati

Il Piano riveduto e corretto dal Governo Meloni scarica la costruzione delle nuove strutture sul fondo per l'edilizia sanitaria. Si sguarniranno le casse per gli attuali e i futuri nosocomi. E così in Piemonte non resta che la soluzione del partenariato

Il proposito annunciato dal Governo Meloni di finanziare le case e gli ospedali di comunità e le altre strutture non più con i soldi dell’Unione Europea, difficilmente ottenibili non potendo rispettare i tempi fissati, bensì con fondi nazionali per l’edilizia sanitaria rappresenta per le Regioni che sulla questione hanno sottoscritto un documento congiunto indirizzato all’esecutivo, “un’incognita forte data da saldi di finanza pubblica e dall’entrata in vigore della nuova governance europea, con un rischio blocco dei cantieri senza la certezza dei finanziamenti”.

Spostare la fonte di finanziamento, per una parte considerevole di quanto previsto dal piano e su cui dovrebbe basarsi la tanto attesa riforma della medicina territoriale, dal Pnrr al cosiddetto articolo 20, ovvero al fondo per l’edilizia sanitaria, spalanca le porte a un più che prevedibile stallo del Pnrr Sanità e, forse ancora peggio, a un devastante effetto domino su tutta una serie di interventi di edilizia sanitaria cui verrebbero all’improvviso a mancare i fondi. Il piano del Governo prevede l’uso del denaro ex articolo 20 per 414 case di comunità su un totale di 1350, 76 centrali operative territoriali su 600 e 96 ospedali di comunità su 400. Insomma, circa un terzo delle strutture uscirebbero dalla cassa europea per pesare su quella nazionale e, di conseguenza, delle Regioni.

Tutto questo accade con le procedure già avviate, su un versante come sull’altro. Non a caso nel documento della Conferenza delle Regioni si rimarca anche come “dal punto di vista civilistico le Asl, devono procedere nella prosecuzione delle opere, senza ritardi e senza incorrere nella mancanza di finanziamenti”. Già, ma se i soldi da una parte non arrivano e dall’altra si spostano, appaiono pesantissime le conseguenze a breve sul sistema sanitario di cui il miglioramento degli attuali ospedali e la costruzione di nuovi è uno dei cardini su cui si regge.

In Piemonte, conferma l’assessore alla Sanità Luigi Icardi “i fondi dell’articolo 20 sono già tutti destinati e ci sono molte progettazioni già in corso. Se adesso ci dicono che quei soldi li dobbiamo spostare sulle strutture del Pnrr, con cosa paghiamo i progettisti e tutte le altre spese già previste per l’edilizia sanitaria?”. Questo fondo, attualmente, entro i confini regionali equivale a qualcosa come circa 700 milioni, con un elenco di lavori che va dai 28 milioni per Borgomanero, 50 per Vercelli, poco meno per Alba e Bra, solo per citarne alcuni dei moltissimi. E, poi, ancora quelle case di comunità che già all’inizio per evitare di vederle tagliate dalla lista del Pnrr, la Regione aveva deciso di realizzarle con queste risorse. E che adesso rischiano di essere tagliate di un terzo.

Ma dal fondo che il Governo intende trasformare in fonte di finanziamento per le strutture del Pnrr arrivano, o comunque fino a ieri si pensava dovessero arrivare, le risorse per costruire i nuovi ospedali. Quello che a Cuneo dovrà sostituire il Santa Croce e Chiarle e per cui è in fase di valutazione la proposta di partenariato pubblico privato vede la previsione da parte della Regione di pagare circa un terzo della quota, pari a qualcosa come 140 milioni, proprio con i fondi ex articolo 20. “O si rifinanzia il fondo, oppure prelevare da lì i soldi per le opere del Pnrr senza un’immediata compensazione provocherà conseguenze pesantissime. Pensiamo – osserva Icardi – che ci sono già gare in corso, procedure avviate che si basano su soldi che rischiamo di dover mettere altrove”.

E lo sguardo preoccupato dei vertici regionali, così come di quelli delle aziende sanitarie è rivolto soprattutto alla partita cruciale, che già segna pesanti ritardi, della costruzione dei nuovi ospedali. Non è un caso che, in un quadro di grande incertezza e di non meno allarme, pur mettendo sulla carta l’annunciato incremento il fondo per la realizzazione di futuri presidi ospedalieri da parte dell’Inail e tenendo per ora l’istituto come soluzione per alcune opere, dall’ospedale di Alessandria a quello di Ivrea, si guardi con sempre maggiore attenzione (e forse speranza) al partenariato pubblico-privato.

È la strada imboccata per la Città della Salute di Novara, così come per quella di Torino e per l’hub ospedaliero di Cuneo. Anche nel caso di Alessandria, pur essendo quello dell’Inail l’attuale strumento dell’Inail quello previsto, la Regione ha comunque messo da parte 155 milioni che equivarrebbero a un terzo del costo dell’opera da mettere sul tavolo in caso in cui arrivi l’offerta di partenariato. Ipotesi non improbabile, così come lo è una procedura di manifestazione d’interesse, una sorta di invito ai privati a presentare proposte. Tutto possibile, ancor più, in una situazione in cui di certezze, a partire da dove prendere o soldi o doverli mettere, ce ne sono sempre meno.