Nella provincia Granda buone previsioni di vendemmia

Le previsioni di raccolta delle uve sulle colline della Granda sono di una quantità allineata alle annate normali e di una qualità tra il buono e l'ottimo. Lo rende noto Coldiretti Cuneo alla vigilia della vendemmia 2023 che, sebbene in anticipo come accade da diversi anni, è attesa con un ritardo di circa 7-10 giorni rispetto all'eccezionale precocità del 2022. Le piogge cadute fra maggio e giugno hanno interrotto una lunga fase di siccità estrema e scongiurato il rischio di vedere compromessa la produzione e la moria di molti vigneti. Nonostante la violenta grandinata del 6 luglio, la ripresa vegetativa nei vigneti colpiti - riferiscono i tecnici Coldiretti - è stata immediata. I primi ad essere staccati saranno i grappoli delle uve Pinot e Chardonnay da spumante in Bassa Langa, mentre in Alta Langa per lo spumante omonimo Docg si attenderà qualche giorno in più. Sarà poi la volta delle uve Moscato, Chardonnay e Arneis. Per le tipologie a bacca rossa, molto dipenderà dalle temperature e dalle possibili ulteriori piogge, ma si attende il Dolcetto dopo la metà di settembre, poi la Barbera e ad inizio ottobre il Nebbiolo. In provincia di Cuneo sono presenti 6.500 imprese su16.800 ettari di superficie vitata con una produzione di quasi 1 milione di ettolitri, pari a circa 100 milioni di bottiglie all'anno, quasi tutte a marchio Doc o Docg.. Le siccità degli ultimi anni hanno reso necessario - aggiunge Coldiretti - prevedere la raccolta e conservazione dell'acqua con invasi collettivi e aziendali mentre gli eventi estremi come trombe d'aria, bombe d'acqua e grandinate stanno spingendo i produttori ad attivare difese passive come l'assicurazione da eventi calamitosi o attive come le reti sui filari.