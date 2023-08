No Tav: Digos sequestra materiale usato per assalti ai cantieri

Dopo alcune ore è terminata la perquisizione della Digos di Torino ai presidi No Tav di Venaus e San Didero, in Val di Susa. La polizia ha sequestrato diverso materiale che, per gli investigatori, è stato usato durante gli assalti di domenica scorsa ai cantieri della Torino-Lione. A Venaus sono stati ritrovati diversi bastoni, mentre a San Didero, dove l'attacco da parte dell'ala più oltranzista del movimento è stato più massiccio, sono stati sequestrati: grossi petardi e paranchi meccanici con cavi d'acciaio usati per tirare già i cancelli dei cantieri. Sequestrati anche scudi in plexiglass, rinforzati con griglie di ferro, e chiodi a quattro punte utilizzati in strada per forare i pneumatici dei mezzi delle forze dell'ordine.