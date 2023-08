Un piano per la soppressione dei passaggi a livello

Un tavolo per programmare la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie del Piemonte, inclusa la linea Torino-Pinerolo verrà convocato a settembre dalla Regione Piemonte, dopo che, nei giorni scorsi, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha incontrato a Roma il nuovo amministratore delegato e direttore generale di Rfi, Gianpiero Strisciuglio. Tra i temi sul tavolo, anche il piano regionale di soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie del Piemonte e in particolare sulla Torino Pinerolo, come richiesto da mesi anche dagli amministratori locali. "Abbiamo intenzione di procedere per priorità all'interno di un piano condiviso con gli enti locali - spiegano il presidente Cirio e l'assessore ai trasporti Marco Gabusi - per questo abbiamo concordato di convocare a settembre un incontro che coinvolga anche i comuni e le realtà del territorio, per stabilire un piano operativo e arrivare finalmente al superamento di una situazione che si trascina ormai da troppi anni". Nella zona sono già previsti quattro interventi. A giugno è previsto a Vinovo l'avvio dei lavori per il sottopassaggio che andrà a completamento della realizzazione dell'asse Rottalunga. Il costo dell'opera, finanziata e appaltata, è di 18,7 milioni di euro. Ad Airasca è previsto un cavalcavia stradale in variante alla provinciale 139, con due intersezioni a rotatoria per la soppressione di due passaggi a livello (11,2 milioni), ed a Piscina un cavalcavia sulla circonvallazione comunale (sp146) e il raccordo con la viabilità esistente per la soppressione di due passaggi a livello (10,4 milioni).