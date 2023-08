ECONOMIA DOMESTICA

In Piemonte solo per svago, sono pochi i viaggi d'affari

Lontani i tempi della capitale economica e dell'industria: negli ultimi tre mesi il 90% delle persone sbarcate all'aeroporto di Torino indica le vacanze come motivo della trasferta. Solo il 5% va per lavoro. Borio (Federalberghi): "Crescono gli stranieri"

Tra maggio e luglio 2023, il 90 percento dei turisti registrati a Caselle ha indicato le vacanze come motivo del viaggio, solo il 5% ha raggiunto Torino per lavoro o business. Sono alcuni dei dati emersi da Discovery Turin, il progetto, giunto alla seconda fase, di marketing territoriale promosso da Federalberghi, in collaborazione con Booking Piemonte, con il supporto tecnico di Weforguest e con il contributo della Camera di commercio di Torino negli aeroporti di Torino e Orio al Serio (Bergamo).

Rispetto al precedente periodo analizzato, quando la motivazione vacanza si attestava sul 55%, cresce la quota di turismo leisure, naturalmente anche per via della stagione primaverile-estiva. Accedendo ai digital touch point posizionati presso gli spazi gestiti da Turismo AlpMed/Booking Piemonte presenti negli scali aeroportuali, i turisti possono ricevere via mail contenuti mirati e premialità da utilizzare durante il soggiorno, registrandosi alla piattaforma e beneficiando di una connessione wi-fi veloce e gratuita. Dei turisti diretti a Torino, guidano la classifica gli italiani (20,1%), seguiti dagli statunitensi (11,5%) e da argentini e britannici (7,9%). Il 75% dei turisti ha accettato di ricevere informazioni e comunicazioni commerciali mirate successive al primo soggiorno.

“Discover Turin ci permette di comprendere meglio la composizione dei flussi turistici diretti verso la nostra destinazione – spiega Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – i dati più recenti mostrano una crescita dei turisti stranieri che visitano Torino. È inoltre incoraggiante notare che sempre più turisti accettano di iscriversi alla piattaforma”. “Sosteniamo il progetto che ci permette un’analisi più precisa dei flussi turistici – dice il numero uno della Camera di Commercio Dario Gallina – e una migliore conoscenza delle motivazioni di chi sceglie il nostro territorio”.