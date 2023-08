No Tav: Siap, volontà di uccidere vuol dire terrorismo

"Non è purtroppo con stupore che constatiamo, dopo la visione delle immagini registrate da Digos e Scientifica e i sequestri di oggi nei presidi No Tav, il livello di virulenza raggiunto dai nuovi attacchi dei giorni scorsi ai cantiere di San Didero e Chiomonte". Lo afferma, in una nota, il segretario generale provinciale del sindacato di polizia Siap Torino, Pietro Di Lorenzo. "Le modalità dell'attacco e il numero di ordigni esplosivi e incendiari lanciati all'indirizzo di cose e persone presenti all'interno dei cantieri non lasciano spazio a interpretazioni circa l'intenzione di uccidere, e questo è terrorismo", continua Di Lorenzo. "Al terrorismo, quindi, bisogna rispondere con modalità e mezzi idonei a combatterlo ,senza se e senza ma, anche nei confronti di chi ha sempre qualche parola di comprensione e giustificazione per chi mette a repentaglio la vita degli altri, siano essi lavoratori del cantiere o appartenenti alle Forze di Polizia", sottolinea Di Lorenzo, che evidenzia come il suo sindacato non intenda entrare nel dibattito politico "pro o contro il Tav" "ma, sia chiaro, che pretendiamo certezze circa l'impegno ad assumere tutte le opportune decisioni e scelte operative affinché non ci si debba ritrovare a piangere la morte di qualcuno per far passare un treno".