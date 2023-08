Attivista No Tav e No Border condannato in Francia

Otto mesi di carcere con la sospensione condizionale della pena è la condanna che un tribunale francese ha inflitto a Emilio Scalzo, 68 anni, storico attivista No Tav e No Border della Valle di Susa processato per un episodio avvenuto nella primavera del 2021 nei pressi di Claviere, ma in territorio transalpino, durante una manifestazione contro le politiche dei governi in materia di immigrazione. Fonti del movimento No Tav affermano che la sentenza non prevede alcun vincolo alla sua libertà personale. Scalzo era stato arrestato in Italia nel settembre del 2021 su mandato di arresto europeo spiccato dalla magistratura francese. Nel dicembre successivo era stato estradato. Le misure cautelari erano state revocate nell'aprile del 2022.