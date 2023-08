Fisco: Bergesio (Lega), finalmente stop a misure repressive

"Con la Lega al Governo diamo il via a un nuovo rapporto di collaborazione tra fisco e contribuente. Basta con le misure repressive". Lo afferma il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio, all'indomani del via libera del Senato alla delega fiscale. "Gli obiettivi del provvedimento - sottolinea Bergesio - sono la certezza del diritto, la semplificazione, e il contrasto all'evasione fiscale. Si riequilibra il rapporto fisco-contribuente e si mette finalmente in pratica una semplificazione dell'immensa mole di tasse e balzelli sulle spalle degli italiani, avviando una riduzione della pressione fiscale che faciliterà anche l'emersione del gettito sommerso".