Merlo, subito una conferenza dei sindaci pinerolesi

Il sindaco di Pragelato Giorgio Merlo, consigliere nazionale dell'Anci, chiede di convocare al più presto una conferenza dei sindaci del pinerolese. "Basta litigi - afferma - ora serve un salto di qualità a livello politico". "Dopo alcune polemiche che hanno coinvolto alcuni sindaci pinerolesi - dice Merlo - credo sia giunto il momento per organizzare una conferenza di tutti i sindaci, perché senza una permanente concordia istituzionale il territorio è destinato a essere sempre più marginale. Questa consapevolezza dovrebbe valere soprattutto proprio per i sindaci, anche in un tempo in cui la politica è ancora smarrita lungo i rivoli del populismo becero, demagogico e qualunquista". "La dialettica e il confronto, anche di una piccola zona come il pinerolese - aggiunge - è sempre fondamentale per far crescere un territorio. Ma la dialettica quando degenera in attacchi personali e scaramucce di basso profilo squalifica la politica e rende il dibattito privo di interesse". "Al di la della considerazione se Pinerolo sia o meno ancora la città capofila di questo territorio - rimarca - è indubbio che nel pinerolese o si inverte la rotta o diventa impossibile pensare di progettare qualsiasi sviluppo concertato. Ma è sempre possibile ripartire, anche in presenza di elementi che rallentano questo processo di risalita".