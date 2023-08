Guerra tra "poveri" nel Pd

Dicono che… abbia fatto ridere assai poco nel Pd lo sfottò di Jacopo Suppo a Piero Fassino. Il vicesindaco della Città Metropolitana di Torino, infatti, ha postato su facebook una parodia dell’intervento sugli stipendi dei parlamentari pronunciato dall'ex primo cittadino che ha reso bene l’idea del distacco che c’è tra gli “eletti” romani e quelli che lavorano in casa propria: “L’indennità netta dei vicesindaci metropolitani è di 0 euro al mese. Che decurtata delle tasse, delle spese sanitarie, della previdenza, che sono decurtazioni giuste, fa 0 euro al mese – ha scritto Suppo, che milita nello stesso partito di Fassino –. Quando sento dire che i vicesindaci metropolitani godono di stipendi d’oro dico non è vero, perché 0 euro al mese sono una buona indennità, e va bene così, ma non sono uno stipendio d’oro”. I rappresentanti di Province e Città metropolitane non percepiscono indennizzi per il loro lavoro, grazie a una legge voluta e approvata dai “poveri” deputati e senatori romani.