Torino, da lunedì sospensione estiva Ztl e strisce blu

Tornano anche quest'anno, per torinesi e turisti, le due settimane estive di sospensione della zona a traffico limitato centrale e delle strisce blu. Da lunedì 7 a sabato 19 agosto compresi si potrà dunque posteggiare gratuitamente nelle strisce blu, mentre restano a pagamento i parcheggi a barriera e in struttura. La sospensione della ztl dalle 7.30 alle 10.30 partirà dal 7 e durerà fino al 18 agosto e rimarranno comunque in vigore i divieti di circolazione previsti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle ztl Romana e Valentino e nelle zone pedonali.