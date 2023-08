Torino: commercianti, fortemente contrari ai rincari Gtt

Commercianti torinesi preoccupati per gli aumenti Gtt che, dall'autunno, interesseranno parcheggi e mezzi pubblici. E lanciano un grido d'allarme dicendosi "fortemente contrari ai rincari Gtt" e chiedendo "misure compensative", come "sospendere la zona blu nei momenti in cui è più importante incoraggiare i consumi, come nelle domeniche di dicembre, e rinviare l'aumento delle tariffe in tutte le aree già interessate dai cantieri". "Non siamo stati avvisati in anticipo dei rincari e non abbiamo potuto avanzare alcuna proposta prima della decisione della Città", afferma la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia, Maria Luisa Coppa, sottolineando che "gli operatori delle aree centrali vedono l'aumento della sosta in zona blu come un ulteriore freno ai consumi e un altro regalo alla grande distribuzione". "Ci sono, inoltre, dettagli fatti passare in silenzio - aggiunge Coppa -, che comportano un ulteriore danno, come il prolungamento alle ore 23 della fascia diurna, più cara, dei parcheggi sotterranei". La presidente riconosce "la necessità di raggiungere il pareggio di bilancio Gtt" ma ritiene che "far quadrare i conti aumentando le tariffe è soluzione troppo semplicistica per una città che deve affrontare le sfide tenendo fermi gli obiettivi che si è data, come le politiche del Distretto Urbano del Commercio. Anche i commercianti devono far quadrare i conti, ma non possono aumentare indiscriminatamente i prezzi. È indispensabile una politica del commercio - conclude -: Ascom è disponibile a fare la propria parte, chiediamo di intensificare il dialogo e il confronto".