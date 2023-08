Lo Russo, parliamo di taxi, ma servono finanziamenti per il Tpl

"La questione del trasporto pubblico locale è una questione di sistema, oggi ci concentriamo sui taxi, ma la richiesta che i sindaci fanno da nord a sud in realtà è quella di una maggiore attenzione al trasporto pubblico in termini di finanziamento". Ad affermarlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, intervenuto in diretta a Rainews 24 a proposito delle misure allo studio del Governo per il settore dei taxi. "La situazione dei taxi nella nostra città è tutto sommato sotto controllo e presenta criticità solo in presenza di grandi eventi quando la domanda raggiunge picchi importanti" spiega Lo Russo, per il quale "bene fa il Governo a porre la questione. Per me - precisa - è essenziale anzitutto finanziare le misure di trasporto pubblico locale, quello di linea e quello dei taxi, e lasciare ai Comuni la possibilità di regolarsi perché le situazioni sono diverse da città a città". Per il primo cittadino torinese "mai come in questo settore l'autonomia comunale può essere la vera risposta ai bisogni di servizi che hanno i cittadini. Io credo che le Città abbiamo il dovere di lavorare per garantire proposte di mobilità alternative all'auto, Tpl, mobilità dolce, taxi, tenendo conto anche di un elemento molto importante che è quello della transizione ecologica" "Il Pnrr - conclude - ha messo risorse per il rinnovo delle flotte con mezzi più ecologici, per nuove linee ferroviarie e di metropolitana: dobbiamo continuare ad investire e a lavorare in questo senso perché una buona rete di trasporti è essenziale per la qualità di vita di una città".