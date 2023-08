Nell'Astigiano fino al 100% di danni per la grandine di luglio

La grandinata di fine luglio che ha colpito massicciamente anche l'Astigiano, l'ultima in ordine temporale, ha provocato danni ingenti tra il 30 e il 100%, soprattutto nelle zone di Moncucco Torinese (Asti) e Castelnuovo Don Bosco. Sono stime di Coldiretti Asti, che evidenzia come, in un caso, si siano registrati anche danni del 100%, come all'interno dell'azienda agricola Mario Mosso di Moncucco Torinese. 8 ettari interamente devastati dal violentissimo evento grandinigeno del 21 luglio scorso, con produzione zero per quest'anno. "In questi casi - spiega il tecnico viticolo Coldiretti Asti Vittorio Ravizza - è necessario intervenire tempestivamente con prodotti cuprici (a base di rame) e acuprici (a base di Folpet), che vanno a proteggere, disinfettare e cicatrizzare i tralci delle viti colpite". "Le reti sono misure di protezione dirette utili sia contro le scottature sia contro la grandine - gli fa eco il responsabile tecnico Coldiretti Asti Antonio Bagnulo - nell'Astigiano non è molto diffuso il loro utilizzo, invece, maggiormente impiegato per la frutticoltura. Tuttavia, in presenza di eventi di grande portata, si rischia di non vinificare e, conseguentemente, di perdere clienti con la concorrenza pronta a conquistare nuove fasce di mercato".