Italia ultima in Ue per prestiti delle banche a imprese

Tra maggio 2023 e maggio 2022) i prestiti bancari alle imprese italiane (società non finanziarie) sono calati del 5% (-33,3 miliardi di euro) e tra i 20 Paesi dell' Eurozona solo Cipro ha avuto un risultato peggiore del nostro. Tra i big, invece, spicca il +7,4% della Germania e il +4,5% della Francia; solo la Spagna ha subito una contrazione (-2,8%) che, comunque, è risultata molto più contenuta della nostra Lo rileva la Cgia su dati della Bce. Tra le province italiane, la più interessata dal credit crunch è stata Trieste che ha segnato un calo degli impieghi vivi (vale a dire al netto delle sofferenze) alle imprese del 15% (-673,8 milioni). Poi Aosta con il -14,6% (290,7 milioni), Biella con il -12,7% (- 232 milioni), Savona con il -12,2% (251,2 milioni) e Cagliari con il -11,6% (-384,3 milioni di euro). In termini assoluti la realtà più penalizzata è stata Roma con una contrazione di 5,1 miliardi di euro. Nell'ultimo anno i depositi bancari delle imprese italiane sono scesi del 4,3% (-21,5 miliardi). Dal 2011 il trend dei prestiti bancari alle aziende è in costante calo; una lieve inversione di tendenza c'è stata tra i primi mesi del 2020 e settembre 2022, grazie alle garanzie pubbliche misure messe in campo dal Governo Conte 1 e Conte 2 che hanno consentito di accedere al credito con maggiore facilità. Nell'ultimo anno la tendenza ha cambiato segno. L'aumento dei tassi di interesse ha contribuito in misura determinante a ridurre il flusso dei prestiti alle attività economiche e a pagarne maggiormente le conseguenze sono state le Pmi. Quelle con meno di 20 dipendenti hanno subito il calo degli impieghi vivi del 7,7% (- 9,5 miliardi); quelle con almeno 20, invece, il taglio è stato della metà: -3,8% (-22,5 miliardi di euro).