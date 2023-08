Visibilia perde il 12% dopo scomparsa presidente Ruffino

Il titolo di Visibilia è in netto ribasso a Piazza Affari, dopo la scomparsa del presidente Luca Giuseppe Reale Ruffino. Le azioni perdono il 12% a 0,484 euro. Il corpo di Ruffino è stato trovato dal figlio in via Spadolini a Milano. La società in una nota diffusa ieri ha annunciato "con cordoglio, la prematura scomparsa del Dott. Luca Giuseppe Reale Ruffino, che rivestiva il ruolo di presidente e amministratore delegato, nonché di azionista di maggioranza della società. La società si stringe ne dolore alla famiglia del Dott. Ruffino". Il Consiglio di Amministrazione della Società "si riunirà appena possibile per deliberare, ai sensi di Statuto e di legge, in merito alla sostituzione mediante cooptazione di un nuovo amministratore, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi di Statuto ed al conferimento delle opportune deleghe", è stato riferito. Visibilia ha poi ricordato che "il Consiglio di amministrazione aveva recentemente conferito poteri di gestione operativa della società anche al consigliere delegato Dott. Alberto Campagnoli".