Incendio in un'abitazione, muore 61enne nel Cuneese

Un uomo di 61 anni è morto nella notte a Castelletto Stura, nel Cuneese, nell'incendio che è divampato nella propria abitazione. E' accaduto poco dopo le 3.30. Alla base del rogo ci sarebbe una fuga di gas da una bombola, che avrebbe innescato la vampata. Il cadavere dell'uomo è stato ritrovato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Cuneo intervenuti sul posto insieme ai volontari di Morozzo, che hanno lavorato a lungo per domare l'incendio. La palazzina di tre piani in centro paese dove si è verificato l'incendio è stata in parte evacuata in attesa delle verifiche statiche dell'edificio.