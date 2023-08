Radicali: avanti raccolta firme su pdl energia, reddito, debito

"La raccolta firme dei Radicali Italiani continua e non si ferma neanche ad agosto, con diversi incontri nelle città e nelle spiagge italiane. "Come radicali - dichiara Massimiliano Iervolino, segretario dei Radicali Italiani - sentiamo il dovere di proporre un'alternativa al populismo e alla demagogia, un'alternativa chiara e coraggiosa che parla di inclusione, transizione ecologica, tutela dei diritti umani, sociali e civili. Portiamo nelle piazze temi strategici, in grado di cambiare il paese. Nella riscrittura del Pnrr slitta di 15 mesi la riduzione dei tempi di pagamento della Pa, il debito dello Stato nei confronti delle imprese sfiora i 60 miliardi, chiediamo una compensazione secca, diretta e universale dei debiti commerciali con i debiti fiscali. Chiediamo un reddito di inserimento per garantire a tutti il diritto a una vita dignitosa, lottiamo per la tutela del suolo, chiedendo di riutilizzare le aree edificate abbandonate e di introdurre una compensazione ambientale, chiediamo ai cittadini le firme per superare l'annoso problema della competenza concorrente tra stato e regioni sull'energia, vogliamo tagliare la burocrazia sulla transizione energetica e restituire allo stato la competenza esclusiva sull'energia. Chiediamo di rivedere la legge 194 che non garantisce un vero diritto all'aborto, chiediamo le firme per un autonomo diritto di scelta e autodeterminazione. Vogliamo infine rimuovere tutti i divieti, le sanzioni, gli ostacoli normativi sul sex work, riconoscendo il lavoro sessuale come autonoma e legittima professione. Basta una firma per cambiare, si può votare anche online, purtroppo il servizio è a pagamento in quanto scontiamo lo scandaloso ritardo della piattaforma governativa per la firma digitale delle proposte di iniziativa popolare, sarebbe dovuta entrare in vigore il 1 gennaio del 2022, ma il ministro Nordio ha recentemente affermato che non sara' pronta prima di 12 mesi", conclude.