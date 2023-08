Torino, metropolitana chiusa fino al 3 settembre

Da oggi la Metropolitana di Torino si fermerà un mese per velocizzare il lungo passaggio dal sistema analogico a digitale. Una decisione preannunciata da tempo da Gtt che già negli scorsi mesi aveva ridotto l'orario serale della Metro 1 per permettere lo svolgimento dei lavori. L'azienda dei trasporti garantisce che al termine dei lavori la linea sarà rinnovata potrà accogliere più treni, riducendo quindi le attese nelle banchine. Il servizio riprenderà il 4 settembre confermando la chiusura anticipata per garantire la prosecuzione dei cantieri. L'obiettivo è completare le opere infrastrutturali e di rinnovo tecnologico per aprire le stazioni Certosa, Centro, Leumann e Cascine Vica alla circolazione e al pubblico entro il 2025. Durante la sospensione della metropolitana resteranno comunque a disposizione dei bus sostitutivi ad alta capienza con una frequenza media di transito di 8 minuti.