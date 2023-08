Uncem, bene fondo strade per piccoli Comuni in dl Asset

"È molto importante che il Dl Asset, approvato ieri sera in Consiglio dei Ministri, abbia previsto un Fondo per gli investimenti stradali nei piccoli Comuni, dotato di 50 milioni di euro, con progetti e opere fino a 150mila euro per Comuni con meno di 10mila abitanti". Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem. "La situazione strade - osserva - è sempre più complicata in particolare nei Comuni montani. Nel Piano nazionale complementare al Pnrr era già stato previsto un fondo analogo che incrociava messa in sicurezza dei versanti e manutenzione delle strade. Si faccia anche ora questo collegamento. Il nuovo fondo è importante. È però necessario che il Parlamento, in conversione del Decreto, aggiunga uno zero a questo fondo. Portandolo almeno a 500milioni. E che venga favorito il lavoro insieme tra Comuni. Le strade non si fermano nei confini amministrativi comunali e lavorare tra più Comuni, a livello di valle, è decisivo e necessario per mettere in sicurezza le infrastrutture".