Anarchici arrestati bloccarono requisitoria pm di Torino

Alcuni degli anarchici arrestati dalla Dda di Genova a inizio 2019 bloccarono anche la requisitoria del pubblico ministero Sparagna durante l'udienza del processo Scripta Manent a Torino. Inoltre Arosio, Grazzini, Fabiani, Palli e Butori hanno precedenti condanne anche per reati della stessa indole di quelli per cui sono stati arrestati. Grazzini, scrive il gip, "avrebbe tenuto le condotte contestate mentre era ai domiciliari per una precedente condanna". Durante l'udienza di Torino l'attivista Marta Bifani ha letto un comunicato in cui rivendicava "il nostro percorso rivoluzionario e proprio a questo percorso appartengono gli anarchici oggi sotto processo. Siamo tutti coinvolti ed i boia dello stato non possono definire e né comprendere le nostre idee e le nostre vite. Solidarietà ai prigionieri anarchici e rivoluzionari'. Dopo la lettura sono stati intonati canti, impedendo la prosecuzione della requisitoria, tanto che il presidente della corte ha fatto intervenire le forze dell'ordine.