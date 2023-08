Molinari, dal Mit risorse per il restauro di Villa Taranto

"In arrivo dal Mit risorse per i beni culturali della nostra regione. I fondi, stanziati con decreto del ministero guidato da Matteo Salvini, sono destinati a alla progettazione e all'esecuzione di interventi di recupero, restauro e consolidamento". Lo dichiara il capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore del partito in Piemonte, Riccardo Molinari. "A favore del Piemonte, per le annualità 2024-2025 sono state stanziate risorse per i lavori di restauro e conservazione dei saloni di Villa Taranto, sede della Prefettura di Verbania, per un ammontare di 75mila euro. Per le annualità successive saranno previste ulteriori risorse finalizzate a interventi di tutela e conservazione degli edifici storici, beni inestimabili del nostro patrimonio culturale".