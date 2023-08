Export distretti agroalimentari a oltre 6 miliardi

Le esportazioni complessive del comparto agro-alimentare italiano mostrano ancora un robusto trend di crescita (+9,5%) con i 51 distretti che totalizzano nel trimestre oltre 6,6 miliardi di esportazioni. Significativo il contributo del comparto dei prodotti alimentari trasformati, le cui filiere crescono del 15,4% nel primo trimestre del 2023. E' quanto emerge dal monitor dei distretti agro-alimentari italiani relativo al primo trimestre dell'anno curato dalla direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. La prima filiera per valori esportati è quella del vino con oltre 1,5 miliardi di euro (+5%) con il maggior contributo che viene dal distretto del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene (+12,6%) e in seconda posizione dal distretto dei Vini delle Langhe Roero e Monferrato (+4,4%) che supera di 20 milioni il risultato dello stesso periodo del 2022. In leggera flessione il distretto dei vini del veronese (-1,7%) e dei vini dei colli fiorentini e senesi (-1,6%). Trimestre record per la filiera della pasta e dolci che ha superato 1,1 miliardi di euro (+11,9%), con un contributo determinante dell'alimentare di Parma (+14,2%) e del napoletano (+30,5%) e di Avellino (+19,7%) e del comparto pasta dell'olio e pasta del barese (+22,8%). La filiera dei distretti agricoli chiude il primo trimestre 2023 con oltre 1,1 miliardi di euro in flessione del 2,1% a causa, oltre che degli aumenti dei costi, anche del calo delle rese dei raccolti a seguito di eventi climatici avversi tra cui l'alluvione del maggio scorso l'Emilia Romagna. Il maggior contributo allo sviluppo dei distretti agro-alimentari lo si deve alla crescita dei distretti delle conserve (+19,8%).

La Germania, secondo quanto emerge dall'analisi di Intesa Sanpaolo, si conferma il primo partner commerciale per i prodotti dei distretti agroalimentari nel primo trimestre del 2023: il rallentamento dell'economia tedesca non riduce i flussi di esportazioni verso questo mercato (+13%), che acquista principalmente prodotti agricoli (+5,6%), vini (+12,8%) e conserve (+22,9%). Seguono gli Stati Uniti (+9%) e la Francia (+16,9%). Continuano a crescere anche le vendite nel Regno Unito (+16,7%). Di poco positivo il bilancio verso le economie emergenti (+3%), che rappresentano circa il 20% del totale delle esportazioni distrettuali agro-alimentari: nonostante i cali verso la Russia (-13,4%) e la Cina (-13,1%) registrano variazioni positive Polonia (+18,5%), Repubblica Ceca (+5,5%), Romania (+19%) e Brasile (+42,6%). Grazie al programma sviluppo filiere, Intesa Sanpaolo mira a rafforzare il made in Italy e agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Ad oggi sono attivi 863 contratti di filiera di cui nel comparto agro-alimentare sono stati attivati 169 contratti di filiera coinvolgendo oltre 6.600 fornitori, un giro d'affari complessivo di oltre 22 miliardi di euro e oltre 22.000 dipendenti del capo-filiera (dalla filiera del tartufo, al prosciutto, allevamento zootecnia, olivicoltura e settore lattierocasearia).