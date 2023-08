Asaps, 25 vittime della strada nel primo weekend di agosto

Nel primo fine settimana di agosto (4-6) l'Osservatorio Asaps, l'Associazione sostenitori della Polizia stradale, ha contato 25 vittime della strada, in diminuzione rispetto alle 35 del weekend precedente. Al sensibile calo può aver dato un "contributo", secondo l'Asaps, il maltempo nelle giornate di venerdì e sabato, che ha ridotto la circolazione dei veicoli a due ruote. Nelle 72 ore sono stati dieci gli automobilisti deceduti, 9 motociclisti, 4 pedoni, un conducente di furgone e un ciclista. Un incidente è avvenuto in autostrada, 13 i sinistri mortali sulle strade extraurbane principali. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 9 incidenti fatali. Fra le 25 vittime, dieci avevano meno di 35 anni: la più anziana un uomo di 88 anni, la più giovane un ragazzo di 16. Sono state sei le vittime in Puglia, 4 in Campania, 3 in Emilia-Romagna e Lazio, 2 in Trentino Alto Adige, Veneto e Sicilia, una in Toscana, Marche e Calabria.