Covid: cause di risarcimento dopo un focolaio in fabbrica

Dieci cause di lavoro, e altre ne saranno fatte a breve, sono state depositate dalla Cgil al giudice del lavoro di Bologna per la vicenda dell'azienda Fiac di Pontecchio Marconi, che produce compressori, dove tra febbraio e marzo 2021 si ammalarono di Covid 59 lavoratori. Il compagno di un'operaia e la madre di un altro morirono per le conseguenze del virus. La prima udienza ci sarà oggi. Come ricostruisce l'edizione bolognese di Repubblica, ci sono richieste di risarcimento che vanno dai 20 ai 60mila euro. "Abbiamo ricostruito cose - dice al giornale l'avvocato del sindacato Franco Focareta - che non credevo di vedere a Bologna in un'azienda strutturata come quella. Prima dei contagi c'è stata una significativa disapplicazione dei protocolli anti-Covid e nemmeno dopo i primi contagi vennero prese misure adeguate". Quel focolaio è stato un caso particolare, perché poi l'Inail ha riconosciuto a tutti i lavoratori l'infortunio sul lavoro da Covid, su richiesta dell'Inca, il patronato della Cgil. Alla Fiac, peraltro, quel focolaio si inserì in un periodo di forte tensione perché la proprietà, il gruppo svedese Atlas-Copco, aveva deciso di chiudere la fabbrica di Pontecchio e spostare tutto a Torino.