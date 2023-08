Piemonte, bandi Regione reti antigrandine e impianti antigelo

Gli imprenditori agricoli piemontesi, singoli o associati, a partire da domani 10 agosto e fino al 30 novembre 2023 possono presentare la domanda di contributo a copertura dei costi per l'acquisto di reti antigrandine e degli impianti antigelo a difese delle colture. L'assessorato all'Agricoltura ha pubblicato sul sito della Regione Piemonte i bandi dello sviluppo rurale 2023 - 2027 sulla misura Srd 06 per investimenti nella prevenzione dai danni di tipo abiotico alle colture causati dalla presenza di fenomeni atmosferici anomali e di maggiore intensità. "Gli agricoltori piemontesi possono contare sul sostegno della Regione per prevenire e limitare i danni causati dalle gelate anomale e dalle grandinate violente e improvvise, come è avvenuto nel mese di luglio quando sono state colpite in particolare le produzioni di frutteti, vigneti e orticole in particolare. Questi eventi atmosferici determinati dal cambiamento climatico si ripetono in mondo ciclico e pertanto occorre investire nella prevenzione a difesa delle nostre colture", dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura e cibo, Marco Protopapa. Il bando relativo alle reti antigrandine ha una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro e prevede un sostegno per una spesa massima ammissibile di 150mila euro a copertura dei costi realmente sostenuti per un importo pari al 50%. Il bando per l'acquisto e messa in opera di ventilatori e bruciatori con funzione antibrina finalizzati a prevenire i danni dal gelo, ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro e prevede una spesa massima ammissibile di 150mila euro a copertura dei costi sostenuti per un importo pari al 50%.