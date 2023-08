Ferragosto a Torino, fra musei scontati e tuffi in piscina

Aperture straordinarie di musei, anche con tariffe agevolate, possibilità di un tuffo in piscina o di vedere un film in sala. Sono le proposte che Torino offre a cittadini e turisti per la giornata di Ferragosto. Si comincia con i musei, a partire da quelli civici che saranno aperti il 14 agosto dalle 10 alle 18 e il 15 agosto con ingresso a 1 euro, con 1 euro in più per visitare anche le mostre 'Bizantini' a Palazzo Madama, 'Buddha 10 Reloaded' al Mao e 'Viaggio al termine della statuaria' alla Gam. Gratuiti invece nella giornata festiva le Gallerie d'Italia, il Museo Pietro Micca, il Museo della Frutta, il Museo della Radio e il Museo Diffuso della Resistenza, il Museo della Montagna avrà l'ingresso ridotto a 7 euro, mentre il Centro italiano per la fotografia Camera aprirà a Ferragosto con ingresso libero alla mostra 'Futures 2023' e tariffa ordinaria per la personale di Dorothea Lange. Tariffa ordinaria anche per i Musei Reali, ma con orario prolungato 9-19 e orario estero 9-21 anche per il Museo nazionale del Cinema con biglietto ridotto. Il Museo Egizio prolunga l'orario il 14 agosto dalle 9 alle 18.30 il 15 dalle 9 alle 21 e porte aperte anche alla Venaria Reale e al castello della Mandria. Quattro, poi, le piscine comunali aperte, Trecate, Colletta, Franzoj e Lido. Diversi, inoltre, gli appuntamenti organizzati dalle associazioni del territorio raccolti sul sito della Città all'indirizzo comune.Torino.it/eventi.