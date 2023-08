Nursind, senza infermieri e programma niente ospedali comunità

"Sappiamo che senza un numero sufficiente di infermieri e in assenza di una seria programmazione, non vedremo ne case e ne tanto meno ospedali di comunità indicate come la soluzione alle criticità del nostro sistema sanitario e previste dal Pnrr". Ad affermarlo, in una nota, è la segreteria regionale del sindacato Nursind del Piemonte. "E' anche certo - prosegue il comunicato - che le politiche di reclutamento del personale attualmente disponibile con le risorse messe a disposizione dalla Regione che dovremmo ancora vedere, non basteranno a soddisfare nemmeno il fabbisogno necessario degli ospedali, nell'emergenza, ancorché a potenziare l'assistenza domiciliare. E' ormai anche evidente come l' abbandono della professione e l'allontanamento dal servizio sanitario nazionale stia assumendo dimensioni preoccupanti. Ogni giorno, qualcuno lascia e sommando questo dato all' uscita per pensionamenti, attualmente sono molto di più quelli che escono rispetto a quelli che entrano o meglio che probabilmente entreranno". "Un analisi - conclude Nursind Piemonte - che non dovrebbe lasciare dubbi a chi è chiamato a responsabilità di governo. Manca un piano, non c'è una visione e nessuna programmazione. Da parte nostra, in Piemonte, non staremo a guardare, con la ripresa dei lavori metteremo in campo una stagione d iniziative a sostegno di proposte concrete ma anche di rivendicazioni per situazioni che non siamo più disponibili ad accettare, coinvolgendo tutti coloro che hanno delle responsabilità a proposito".