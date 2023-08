Amministratore tenta di dare fuoco a un condomino a Torino

Un amministratore di condominio ha tentato di dare fuoco a un condomino, ieri pomeriggio a Torino, durante una riunione straordinaria. E' successo in un locale in zona Falchera, un quartiere periferico a Nord della città. L'amministratore è stato accusato di appropriarsi indebitamente di alcune somme di denaro e la lite è degenerata.: ha preso una borraccia d'alcol, l'ha versata addosso a un condomino, poi ha tentato di dargli fuoco. E' stato bloccato poi da due uomini presenti alla riunione, che hanno chiamato i carabinieri. L'amministratore è stato arrestato per tentato omicidio.