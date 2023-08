Eletta miss Torino, è Anastasia De Costanzo

Il viaggio di miss Italia 2023 continua e raggiunge uno dei suoi traguardi più importanti in Piemonte, quello di miss Torino. A conquistare la fascia è Anastasia De Costanzo, 18 anni, nata a Rivoli e residente a Torino. La selezione si è tenuta l'otto agosto al Golf club Stupinigi. Anastasia, studentessa all'ultimo anno del liceo linguistico internazionale, parla quattro lingue, ama la moda e il cinema e, soprattutto, è una campionessa italiana di tennis tavolo nonché ex membro della nazionale. E' reduce dai campionati italiani giovanili, che si sono tenuti a marzo a Terni, dove si è aggiudicata la medaglia di bronzo nel doppio femminile e nel doppio misto. "L'agonismo mi ha insegnato il valore della perseveranza e del lavoro di squadra - commenta - per raggiungere un obbiettivo bisogna faticare e non mollare mai. Lo sport insegna a superare i propri limiti, non solo a livello di risultati, ma anche a livello umano, a gestire le emozioni, a rialzarsi dopo tante sconfitte".