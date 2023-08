Sospesi i cantieri lungo la Sp 23 a Pragelato e Sestriere

Per le settimane centrali di agosto saranno sospesi i cantieri lungo la strada provinciale 23, nel Torinese. Da domani, saranno dunque rimossi i semafori che regolano i sensi unici alternati in corrispondenza di questi lavori, tra il bivio di Chezal e quello di Borgata, nei comuni di Pragelato e Sestriere. "Per agevolare il traffico - spiega una nota della Città metropolitana - nelle due settimane centrali di agosto, sono stati sospesi i lavori e rimossi i sensi unici alternati. Il transito sarà garantito su una sezione ristretta della carreggiata con senso unico alternato regolato a vista, rimanendo comunque l'area come cantiere stradale". Inoltre, in questa settimana, saranno completati gli interventi di pavimentazione stradale che hanno visto interessati importanti tratti della Sp 23 tra Perosa Argentina e Pragelato.