MULTIUTILITY

Iren, indietro tutta (di dieci anni).

Torna la spartingaia municipale

Bucci ha vinto la sua battaglia e ha ottenuto un ad che risponde direttamente a lui, così finalmente otterrà quegli investimenti che i predecessori gli avevano negato. Le deleghe a Dal Fabbro non incideranno su Torino: si riapre la guerra dei campanili

Che auorevolezza può avere nell’azienda un amministratore delegato che si presenta depauperato di buona parte delle deleghe che aveva il suo predecessore? E che credibilità può avere sul mercato una società che ingaggia un ad e lo spoglia delle principali competenze come il rapporto con gli investitori e il personale? Diciamocelo francamente: i tre sindaci di Torino, Genova e Reggio Emilia, contraenti del patto di sindacato che regge Iren, hanno fatto un pasticcio con la nomina di Paolo Signorini, riportando le lancette della multiutility indietro di dieci anni, quando “ognuno si curava il suo orticello” per dirla con le parole di chi conosce bene quella realtà. Ora come allora c’è una triarchia al comando e ognuno risponde al sindaco che lo ha designato, una situazione pressoché unica tra i grandi colossi nazionali, che rischia di far perdere di vista gli obiettivi strategici per concentrarsi sui piccoli interessi di campanile.

“Il profilo del dottor Signorini – si legge nella nota dei sindaci di mercoledì – permetterà a Iren di analizzare al meglio lo scenario competitivo e i bisogni dei territori, in modo da rendere ancora più efficace l’azione della multiutility”. Basta leggere neanche tanto in filigrana queste parole per capire il mondo capovolto di Stefano Lo Russo (Torino), Marco Bucci (Genova) e Luca Vecchi (Reggio Emilia) secondo i quali l’efficacia dell’azienda sarà determinata dalla comprensione dei bisogni dei territori. Si preannuncia, insomma, un braccio di ferro per chi riuscirà ad accaparrarsi più investimenti mentre il piano industriale e le strategie di ampio respiro rimarranno sullo sfondo. Il tutto in un mercato in continua espansione, che non consente distrazioni e perdite di terreno rispetto a competitori come A2a, Hera o Acea.

Per capire cosa chiederà il sindaco di Genova al nuovo ad basta leggere le sue più recenti dichiarazioni. L’ultima meno di un mese fa di fronte al Consiglio metropolitano della Superba: “Iren investe troppo poco sul nostro territorio”. A Bucci spettava il compito di indicare l’ad e lo ha fatto, ed è evidente cosa gli chiederà.

Come qualcuno possa credere che questa designazione favorirà Torino è difficile da capire, soprattutto se si tiene conto che il presidente Luca Dal Fabbro – indicato dal sindaco Lo Russo – non ha alcun legame con la città della Mole se non quello dettato dalle regole di ingaggio e, soprattutto, non ha lui in mano la gestione del piano industriale, che invece è rimasto nelle mani di Signorini, così come gli investimenti sul territorio, che tanto interessano a Bucci. In che modo le sue deleghe ai rapporti con gli azionisti o al permitting rafforzeranno Torino? Rafforzeranno la sua posizione, semmai, non Torino. E questo al di là del più che apprezzabile (e apprezzato) tentativo di stringere rapporti in riva al Po. Intanto, il vicepresidente Moris Ferretti sfrutterà la delega al personale per mettere a punto una politica delle risorse umane (e professionali) dalla marcata impronta territoriale.

Questa è l’Iren che viene fuori dopo l’addio di Gianni Armani. Mancano 18 mesi ai nuovi patti parasociali e al rinnovo degli organi, c’è da sperare che la macchina prosegua in folle lungo la strada segnata dal piano industriale di Massimiliano Bianco e che non resti in panne per via dei continui bracci di ferro prima tra i soci e poi tra i vertici.