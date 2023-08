Carcere: garante Torino, detenuta morta era un'invisibile

Né la direzione né la garante dei detenuti di Torino erano a conoscenza delle difficoltà e dello sciopero della fame in corso da un mese della detenuta nigeriana di 43 anno morta ieri in carcere. Secondo il Sappe, sarebbe stata proprio l'astinenza dal cibo a stroncarla dietro le sbarre. Lo riferisce all'Agi Monica Gallo, garante per i diritti dei reclusi nel capoluogo piemontese."Ho parlato stamatina con la direzione e mi è stato detto che non era conoscenza della situazione e anche io non ne sapevo nulla. Nessuna delle altre detenute mi aveva segnalato la sua situazione, come di solito accade. Era un''invisibile'". La donna di 43 anni aveva un 'fine pena' 2030 a avrebbe cominciata a rifiutare il cibo quando è stata trasferita a Torino da un altro carcere. Si trovava nel reparto Atsm (Articolazione per la tutela della salute mentale), riservato a chi ha problemi di natura psichiatrica.