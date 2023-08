Carceri: Osapp, chiediamo il commissariamento

"Quello del malfunzionamento del carcere in Italia si appresta a diventare l'esempio più eclatante delle molteplici contraddizioni, a discapito dei più deboli, che contraddistinguono la pubblica amministrazione. Mentre una detenuta nigeriana sarebbe morta di fame e di sete nel Carcere di Torino, risultano in piena ripresa le inchieste a vari livelli sulla qualità delle mense e gli appalti per i generi alimentari somministrati negli istituti penitenziari ai ristretti e al personale". Lo dichiara Leo Beneduci, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Osapp. "Questo - afferma - significa che continua a piovere sul bagnato: le disgrazie riguardano chi la detenzione la subisce e chi provvede che la pena sia eseguita nel rispetto della legge". "In tale marasma - dice ancora Beneduci - l'assenza più inaccettabile è quella dell'amministrazione penitenziaria. In ragione dell'evidente disastro chiediamo a gran voce alla maggioranza di governo il commissariamento delle carceri e l'avvicendamento degli attuali vertici".