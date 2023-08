Regionali, servono politica e buon senso

Diciamoci la verità. Le elezioni – per qualunque livello istituzionale a turno unico – le vincono di norma la forza e la compattezza delle coalizioni. Più la coalizione è forte, ampia ed inclusiva e più crescono le possibilità di una vittoria alle urne. E più una coalizione è raccogliticcia, rancorosa ed estremista e più diminuiscono le possibilità di un successo elettorale. È quasi una legge di natura.

Detto questo, però, è indubbio che ci sono altri due elementi fondamentali che erano, sono e restano determinanti per una vittoria elettorale, soprattutto in una consultazione come quella per il rinnovo della Regione Piemonte. E cioè, la professionalità della politica, e quindi degli amministratori regionali – a cominciare dal suo presidente, come ovvio – e, in secondo luogo, la cultura e l’approccio del “buon senso”. Sì, la categoria del buon senso che apparentemente è avulsa da qualsiasi categoria politica ma che invece, e al contrario, è alternativa a chi fa del massimalismo, del radicalismo e dell’estremismo la sua cifra politica, culturale e anche amministrativa. Due elementi, questi, forse distinti e distanti fra di loro ma che invece sono legati da un modo d’essere in politica, e soprattutto nelle amministrazioni locali, che incrociano le attese, le istanze e le richieste della stragrande maggioranza dei cittadini.

Del resto, dopo molti anni caratterizzati dal populismo di marca grillina, il solo fatto di ridare autorevolezza e prestigio alla politica e a chi la rappresenta, è diventato quasi un dovere civico prima ancora che una opzione politica. E la professionalità dei politici, che è altra cosa dal professionismo della classe politica, una sua naturale conseguenza. Perché la politica è l’esatta alternativa a tutto ciò che per anni è stato predicato dal populismo grillino. Ovvero, improvvisazione, casualità e fantasia della sua classe dirigente riassunta e culminata con l’ormai celebre slogan “uno vale uno”. E questo perché la politica è credibile, e forte, nella misura in cui i politici sono riconosciuti come tali. E cioè, persone autorevoli, qualificate, preparate e radicate nel proprio territorio.

E poi c’è il “buon senso”. Ovvero, la capacità di saper affrontare e risolvere i problemi che si affacciano di volta in volta senza presunzione ed arroganza. Ma, soprattutto, dotati di quella competenza e di quella conoscenza che ti portano a concludere che il più delle volte l’uso del buon senso era e resta l’arma decisiva da mettere in campo. Lontani anni luce, quindi, dal massimalismo, dall’estremismo e da quel radicalismo che antepongono sempre le ragioni ideologiche e dogmatiche alla soluzione politica e concreta dei problemi e dei principali nodi da sciogliere. Appunto, con il ‘buon senso’ ma politicamente ispirato e ben visibile.

Ecco perché, anche in vista delle ormai prossime elezioni regionali piemontesi, questi tre elementi saranno ancora una volta decisivi ai fini della vittoria elettorale di uno schieramento rispetto ad un altro. Senza eccessivi giri di parole, promesse mirabolanti o candidature nuoviste ed estemporanee.