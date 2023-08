Detenuta morta di fame: chiedeva di vedere la figlia

"Voleva vedere la figlia. E basta. Non diceva altro". Questo, secondo quanto si apprende da fonti informate, era il comportamento di Susan J, la 43enne di origini nigeriane morta la scorsa notte nel carcere delle Vallette dopo avere rifiutato acqua, cibo e medicine per settimane. La donna era rinchiusa in un settore speciale della sezione femminile, dotato di quattro celle, riservato alle recluse con problemi psichiatrici o comportamentali. Non si tratta della vera e propria Atsm (articolazione per la salute mentale), che è nel padiglione maschile per i detenuti uomini. E' comunque previsto il regolare passaggio di medici e un sistema di videosorveglianza h24, di cui si occupa il personale di polizia penitenziaria.