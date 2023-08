Università, in Piemonte sette nuove aule studio

Grazie a uno stanziamento di 100mila euro nascono sette nuove aule studio per gli universitari del Piemonte. Le graduatorie del bando sono state approvate da Edisu, l'ente strumentale per l'assessorato regionale al diritto allo studio. I fondi sosterranno i progetti a Torino (Cus-Palavela), Settimo Torinese (Fondazione esperienze di cultura metropolitana), Novara (mediateca della biblioteca civica Carlo Negroni), Rivalta di Torino (biblioteca), Rivoli (Centro giovani), Biella (biblioteca civica) e Mondovì (biblioteca civica). "Il diritto allo studio - osserva l'assessore regionale Elena Chiorino - è una assoluta priorità come lo è rendere sempre di più i nostri territori a misura di studenti. Non solo attraverso l'offerta delle nostre università, ma anche grazie a servizi messi a loro disposizione e che siano sempre più di qualità. Un lavoro che portiamo avanti con impegno insieme a Edisu e su cui si continuerà a investire energie e risorse". "Per rendere il Piemonte attrattivo per la formazione universitaria - dichiara il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti - servono anche servizi di qualità e capillarmente diffusi. Per questo negli anni abbiamo cercato di incentivare ed accrescere collaborazioni e legami con i territori per allargare la rete di luoghi adibiti allo studio non solo nei grandi centri ma anche nei comuni delle provincie. Ci fa quindi piacere anche in questa edizione del bando poter sostenere il diritto allo studio universitario finanziando ben sette progetti in diverse realtà del nostro Piemonte".