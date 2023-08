Carceri: FdI, affrontare situazione Vallette, bene visita Nordio

"Da tempo chiediamo che venga affrontata la situazione del carcere delle Vallette. Già all'inizio della legislatura questa è stata tra le prime richieste sottoposte da Fratelli d'Italia al ministro Nordio. I primi a denunciare condizioni problematiche sono gli agenti di polizia penitenziaria, sotto organico e costretti a uno sforzo importante, considerata anche la struttura del Lorusso Cotugno. Dunque è un segnale importante che oggi il ministro Nordio si rechi in visita alle Vallette dopo la morte di due detenute, episodi drammatici che non possono lasciare indifferenti. Intendiamo dare tutto il nostro sostegno per realizzare un intervento strutturale che preveda anche l'ascolto degli operatori, per aumentare le risorse dedicate a Torino. Il Governo Meloni eredita una situazione delle carceri italiane particolarmente problematica in alcuni contesti, Torino fa parte di queste criticità da risolvere". Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.