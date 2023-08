Covid: anche in Piemonte cadono gli obblighi di isolamento

Sono valide anche in Piemonte le nuove linee guida del ministero della Salute, con la caduta degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza dei positivi. "La circolare ministeriale - informa l'assessorato - raccomanda alle persone positive, pur non più sottoposte all'obbligo dell'isolamento, di evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o Rsa. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio". "Per quanto riguarda le persone con diagnosi confermata ricoverate in ospedale oppure ospiti di Rsa - prosegue la nota dell'Assessorato - si rimanda alle norme fin qui attuate. Per le persone che sono venute a contatto con casi di Covid non si applica nessuna misura restrittiva: si raccomanda comunque attenzione all'eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto. Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza. Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid è raccomandata l'esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per Sars-CoV-2". Le circolari sono state trasmesse dalla Regione Piemonte ha trasmesso le circolari alle aziende sanitarie, alle strutture sanitarie private accreditate o convenzionate con il servizio sanitario regionale, alle strutture socio-sanitarie e di salute mentale, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta.